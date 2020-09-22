Победительница шоу «Холостяк-10» с Максом Михайлюком Даша Ульянова призналась, что задумывается об изменении своей внешности

24-летняя красотка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Ульянова опубликовала старое фото, на котором она позирует перед камерой в тонком халате на голое тело. При этом внимание к себе тут же приковывают неестественно большие губы Даши, которые та будто бы специально выпятила вперед.

«Какие же были шииикарные губы, может чуть-чуть ?», - подписала кадр Ульянова, явно намекая на то, что задумывается об увеличении губ.

В комментариях к посту ее поклонники тут же принялись дискутировать на тему того, нужно ли девушке такое косметическое вмешательство.

«Куда уже больше? Чтобы до носа доставали? Это ж не красиво», «На проекте они выглядели как "уточка" и не естественными. Сейчас после небольшого растворения филлера - самое оно», «Нееее, не надооо больше ничего делать, ты красотка!», «Дашуля! Губы слишком большие, не увеличивай больше. Тебя очень красят ГЛАЗА. И это правда! Они такие искренние, взгляд- глаз не отвести», «Томный взгляд», «Дашуль, тебе красиво и так и так. Обожаю тебя за твоё нутро, а не губы», «Не нужно больше, сейчас у тебя шикарные губы», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Даша в микро-бикини показала лишнее на отдыхе.

Как сообщала Politeka, Даша из "Холостяка" показала сногсшибательный шпагат посреди улицы, уделав даже Волочкову.

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