Звезда шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова снова похвасталась своей растяжкой, которой позавидует даже скандальная балерина Анастасия Волочкова

24-летняя красотка на своей странице в Instagram продемонстрировала вертикальный шпагат, задрав ногу посреди жилого комлекса, передает Politeka.net.

Ульянова позирует на фото в черных лосинах с красно-белыми вставками и спортивном топе с открытой спиной, которые удачно подчеркнули ее стройную фигуру.

"Окончание летнего сезона — не повод забывать про тренировки до следующего года. И, как показывает моя спортивная практика, один из проверенных способов, мотивирующих регулярно тренироваться, — найти идеальную спортивную форму, которую не захочется снимать", — написала Даша под фото.

Дальше Ульянова включила весь свой маркетинговый "талант" и начала нахваливать костюм: "В таком комплекте нет шансов остаться без внимания. И в качестве мотиватора это работает отлично. А кто знает толк в физических тренировках - точно оценит, что модели созданы для разной степени нагрузки, в нем точно шпагату быть ))".

"Круто!!! Вот это растяжка", "Как круто🔥", "Ваааау😳", "Ооой, ты кайфовая какая😍🔥", "Это нечто! Очень красиво", "Какой это труд быть такой красотой!!!!!! Я ВОСХИЩАЮСЬ Вами, Дашенька!!!!!!!", "Даша, на вас смотреть сплошное удовольствие. Не каждый поймёт, сколько нужно труда, чтоб добиться таких результатов в спорте. Восхищаюсь вами!🔥", — пишут в комментариях восторженные поклонники.

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