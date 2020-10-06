47-летняя певица Наташа Королева рассказала, как Тарзан вытащил ее с того света

После скандала с изменой мужа, стриптизера Сергея Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) певица дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором поведала душещипательную историю о спасении своей жизни, пишет "СтарХит".

Несмотря на неприятный инцидент, когда Тарзан пригласил в их с Наташей квартиру двух девиц, и последовавшую за этим волну хейтерства, Королева все же благодарна супругу и давно поняла, что дорога ему. Об этом говорит один показательный случай.

«Я чуть не погибла на Волге — меня выбросил катер. И вот после этой аварии я поняла, что Серега — это тот человек, который будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, находился трое суток со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я была на грани жизни и смерти. Меня выкинуло прямо из лодки. Он меня доставал со дна, откачивал. Это был переломный момент в наших отношениях», - поделилась Королева.

Ранее мы сообщали, в Сети появилось слезливое видеообращение беременной "любовницы" стриптизера, 28-летней Анастасии Шульженко.

Девушка призналась, что после того, как общественность узнала о ее связи с Глушко, она стала получать угрозы. Ей, мол, пишут оскорбления, поджидают люди, куда бы она не шла, и кидают ей проклятия вслед.

Любовница артиста рассказала, что приехав в родительский дом в Новороссийске, ее саму и ее семью также "атакуют". Неизвестные фотографируют жилье и расспрашивают о случившемся.

"Думала, уеду, успокою свои нервы, как и мамины. Ее тоже уже одолели...", - сообщила Анастасия.

Напомним, что взвинченый Тарзан ошарашил признанием после измен Королевой, крик души: "Слишком велика цена..."

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