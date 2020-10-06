Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила признанием, поделившись архивными снимками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С Днём Учителя!🙏�� Я благодарна всем педагогам моей жизни и всем учителям!🙏🩰🦢 Мне посчастливилось, что ими были настоящие мэтра искусства», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Волочкова позирует рядом со своими преподавателями: часть фотографий сделана после выступлений, а некоторые – во время тренировок.

Обратим внимание, что балерина закрыла возможность что-либо говорить под своими фотографиями из-за чрезмерного количества негативных комментариев со стороны пользователей.

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На кадрах Волочкова запечатлена в желтом костюме с капюшоном с мужчиной и в тапках. Пара сидит друг напротив друга за столом, держась за руки. Судя по всему, видео сделано во дворе роскошного дома балерины, которым они неоднократно хвалилась.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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