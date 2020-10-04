Российская танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова показала своего любимого человека
Соответствующее видео знаменитость разметила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца)
На кадрах Волочкова запечатлена в желтом костюме с капюшоном с мужчиной и в тапках. Пара сидит друг напротив друга за столом, держась за руки. Судя по всему, видео сделано во дворе роскошного дома балерины, которым они неоднократно хвалилась.
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Всем своим поклонникам Волочкова сообщила, что ее избранник молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный мужчина. Однако его имя и как он выглядит скрыла.
«Осенний джаз любви🍁❤️ Добрые люди, какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит?🤷 Давайте радоваться друг за друга! Когда есть гармония и любовь.🙏❤️🔥 Это же божественный дар! 🙏 Берегите любимых. И помните, что счастье и любовь любят тишину.🙏 Любить и быть любимой-это счастье!❤️», - обратилась она к фолловерам.
Напомним, что заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прославилась, в первую очередь, не искусством, а своими скандальными выходками и провокационными публикациями в соцсетях.
Также она знаменита своим шпагатом, который демонстрирует при любом поводе.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».
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