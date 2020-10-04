Российская танцовщица и светская львица Анастасия Волочкова показала своего любимого человека

Соответствующее видео знаменитость разметила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца)

На кадрах Волочкова запечатлена в желтом костюме с капюшоном с мужчиной и в тапках. Пара сидит друг напротив друга за столом, держась за руки. Судя по всему, видео сделано во дворе роскошного дома балерины, которым они неоднократно хвалилась.

Всем своим поклонникам Волочкова сообщила, что ее избранник молодой, стройный, красивый, позитивный, с чувством юмора, добропорядочный и бесконечно сексуальный мужчина. Однако его имя и как он выглядит скрыла.

«Осенний джаз любви🍁❤️ Добрые люди, какая разница, кто мой любимый человек, как его зовут и как он выглядит?🤷‍ Давайте радоваться друг за друга! Когда есть гармония и любовь.🙏❤️🔥 Это же божественный дар! 🙏 Берегите любимых. И помните, что счастье и любовь любят тишину.🙏 Любить и быть любимой-это счастье!❤️», - обратилась она к фолловерам.

Напомним, что заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прославилась, в первую очередь, не искусством, а своими скандальными выходками и провокационными публикациями в соцсетях.

Также она знаменита своим шпагатом, который демонстрирует при любом поводе.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."