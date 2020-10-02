Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала об отдыхе

На фото красотка показалась в голубом платье и без белья. Смеюха соблазнительно спустила бретельку наряда, делая снимок чувственным и соблазнительным. Волосы у Виктории были распущены, а сама певица смотрела прямо в объектив камеры, позируя на фоне бесконечного моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новый день - новая я", - написала Виктория.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка, красивого тебе отдыха", "Как утро начнешь, так его и проведёшь! Видно, что доброе, позитивное на хорошей волне!!!", "Очень новая, но прекрасная,как всегда", "Доброе утро Виктория, какая лучезарная. Хочу лето, у нас дождь, холодно", "Богиня", "Как всегда обаятельна и привлекательна....", "О боже какая женщина", "Безумно красивая, как море".

Сообщалось, что 34-летняя украинская певица Виктория Смеюха из "НеАнгелов" вызвала ажиотаж откровенными кадрами из собственной ванны.

Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, в котором показала, как нежится в пенке.

Причем артистка релаксировала не сама: компанию ей составил домашний любимец, собачка по кличке Джесси.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике



