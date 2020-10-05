Украинские чиновники решили предупредить граждан о том, что на выплату пенсий в этом месяце были выделены миллиарды

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает Politeka.

«5 октября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденного графика, продолжает финансирование пенсий за октябрь. На пенсионные выплаты направлены 5,4 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму в 7,6 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Также чиновники рассказали, когда украинцы смогут получить свои средства.

«Выплату будут проводить в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», - говорится в тексте сообщения.

До этого мы приводили слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет наша страна будет не в состоянии платить пенсионные выплаты, поскольку количество пожилого населения будет очень велико.

Он также предупредил, что из-за плачевной демографической ситуации скоро каждый работающий украинец будет вынужден содержать двух пенсионеров. Поэтому власть предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой еще один вид пенсионных отчислений может появиться в следующем году.

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