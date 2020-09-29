Появились подробности ЧП, которое произошло прямо в здании центра занятости

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба местной Нацполиции.

По информации силовиков, ЧП случилось в одном из помещений центра занятости на Тернопольщине.

Так, мужчина из-за нехватки страхового стажа решил поджечь себя в помещении местного органа соцзащиты.

В пресс-службе отметили, что пострадавшим оказался житель Гусятинского района 1961 г.р., который 28 сентября около 11:45 пришел к центру занятости с просьбой начислить пенсию.

Мужчине для выхода на заслуженный отдых не хватало несколько месяцев необходимого стажа. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

По данным правоохранителей, мужчину с 50% ожогами тела экстренно госпитализировали в больницу.

"Человеку, похоже, было нечего терять. Так зачем жечь себя? Пали тех, кто тебя обидел!!", "Понятно, что человек был в отчаянии,может здоровье слабое,не может доработать. Но шокирует мышление.И он такой не один. Какая то проблема-то пьют, как будто это решит ее,то себя подпаливают, ожоги,мучения,что лучше стало? Решилась проблема?", "Пенсионеры этой стране не нужны. Правительство пытается доказать, что на 1700гр. можно жить месяц", "Осенью такие же самоподжоги и поджоги госучреждений начнутся по всей стране, когда будут отказывать в субсидиях.... Не смотря на приличное повышение цен на газ, электричество, воду...", - отреагировали украинцы на новость в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что украинцев будут оставлять без субсидий и льгот.

В частности, уже с Нового года все украинцы, которые претендуют на любом помощь от государства, в том числе и на субсидии, будут проходить предварительную проверку.

Под проверкой подразумевают анализ различных баз и реестров, с помощью которых власть может выяснить, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи.

Если человек получил помощь или субсидию на коммунальные услуги от государства с нарушениями, например, скрыв дополнительный заработок, то то ее заставят всю сумму со своего кошелька вернуть обратно в государственный бюджет.

Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий

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