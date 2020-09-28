В Минсоцполитике прояснили, как будет проходить повышение пенсий украинцам в 2021 году

Так, в пресс-службе ведомства поделились информационным календарем повышения пенсий для разных категорий пенсионеров в 2021 году.

Ожидается, что первый этап повышения начнется уже с 1 января, когда минимальные зарплаты в стране вырастут с 5000 грн до 6000 грн. В рамках этого этапа пенсии будут повышены с 2100 грн до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

Затем с 1 марта будет проведена индексация пенсий на 11%.

В апреле произойдет перерасчет выплат для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа работы.

1 июля пройдет второй этап повышения минимальных зарплат: с 6000 грн до 6500 грн. В свою очередь, пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) будут увеличены с 2400 грн до 2600 грн.

Кроме того, с 1 июля украинские пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начнут получать доплаты в размере 400 грн. Кроме того, для них минимальная пенсия будет установлена на уровне 2500 грн в случае наличия стажа как минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Пенсионеры от 80 лет и старше уже сейчас получают доплату к пенсии в размере до 500 грн, а минимальная пенсия для них составляет 2600 грн при наличии стажа 20/25 лет и более. В скором времени одинокие пенсионеры такого возраста будут получать минимум 3342 грн (с учетом пособия по уходу).

Последний этап повышения минимальной пенсии запланирован на декабрь. Выплаты вырастут с 1854 грн до 1934 грн. Кроме того, будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавок участникам и инвалидам войны, чернобыльцам и т.д.

В Минсоцполитики уточнили, что опубликованный график создан для того, чтобы люди знали о запланированных повышениях и их размере.

Напомним, готовится массовый пересмотр зарплат, украинцам можно ликовать.

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