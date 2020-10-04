Турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая получила широкую известность благодаря сериалу «Великолепный век», восхитила внешностью на новом фото
Как известно, сериал «Великолепный век» добавил славы и популярности большинству актеров, которые там сыграли ведущие роли, передает Politeka.net.
Не исключением стала турецкая актриса Нур Феттахоглу. Она сыграла в сериале роль одной из жен правителя по имени Махидевран Султан.
Актриса славится своей красивой внешностью и не остается без приглядного внимания своих поклонников. Кроме этого она ведет свою страницу в Инстаграм, где каждый день выкладывает новые снимки и радует глаз своих подписчиков.
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На новом фото Нур попозировала крупным планом в наряде с глубоким декольте и сплошь усеянном пайетками. Волосы ее были уложены красивыми локонами, а на лице - минимум косметики.
Пользователи сети не остались равнодушными и принялись комментировать внешний вид артистки.
«Вы очень красивы сегодня ♥ ️😍 Нам приятно видеть вас такой 💓💓😍", "Милашка", "Моя любимая актриса" - пишут в сети.
До этого мы сообщали, что Нур Феттахоглу порадовала внешним видом в постели.
Актриса не перестает удивлять неожиданными образами, на этот раз она предстала в белом платье с синими цветочными узорами, которое показало знаменитость в совершенно ином свете.
Нур разлеглась на кровати и с усталым видом уставилась в потолок. У нее под боком примостился пушистый серый котенок, который свернулся калачиком и задремал. Видимо, ему очень комфортно рядом со знаменитой хозяйкой.
Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.