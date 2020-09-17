Украинский телеведущий и начинающий комик Владимир Остапчук вместе со своей возлюбленной Кристиной Горняк придумали, как не ссориться

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию в Инстаграм группы "Зірковій шлях".

"Я не люблю переписываться, если нужно обсудить какую-то важную тему. Ведь никто не знает, какой у тебя при этом тон, эмоции ты вкладываешь в смс. Поэтому лучше позвонить", – считает Кристина.

Сам телеведущий, наоборот, предпочитает переписку, так как у него тон его любимой может вызвать противоречивые чувства.

"Кристина говорит мне: "Я же сказала тебе сделать вот так". Я в ответ: "А почему в таком тоне?" И хожу, как обиженный мальчик. А Кристина мне: "Вова, повзрослеет", – рассказывает он.

Чтобы не ссориться и не выяснять отношения на повышенных тонах, возлюбленные придумали целых 11 правил.

"Например, пункт 10 – стараться не цеплять друг друга в компаниях с другими людьми. Потому что мы часто подкалываем друг друга. У нас такие ироничные отношения, в которых много юмора. Но в компании придерживаемся этого пункта", – раскрыл секрет Владимир Остапчук.

Politeka писала, что украинский телеведущий и начинающий комик Владимир Остапчук откровенно рассказал о своей болезни. Знаменитость опубликовал в "Инстаграм" совместное фото со своей девушкой Кристиной Горняк. Владимир сделал селфи в белой рубашке, солнцезащитных очках и яркой маске с винными бокалами. На заднем плане можно заметить его возлюбленную в кремовом платье, которая оказалась в расфокусе.

В описании Остапчук признался, что заболел китайским вирусом. По словам звезды, последние несколько дней ему пришлось очень несладко:

"Да, ребята - это корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда! Температура под 40, кашель, озноб и ещё много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях!"

Напомним, счастливая любовница Остапчука поразила фигурой в нюдовом платье: "Как так можно вообще?".

Как сообщала Politeka, Остапчука после скандального фото с любовницей довели до публичной "истерики".

Также Politeka писала, что раздетая любовница Остапчука покорила фигурой на отдыхе: "Какие волшебные у тебя...".