Відомого українського шоумена Володимира Остапчука вразив китайський вірус

Як передає Рoliteka.net, кохана Остапчука Христина Горняк розповіла про перебіг захворювання у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина поділилася архівним фото, на якому вони ще безтурботні й щасливі мило обіймаються за столиком в кафе, не знаючи, що скоро на них чекає серйозне випробування.

"По милому вірус вдарив сильно. Двостороння пневмонія, з сильним ураженням легенів. Думки лікарів, з якими я спілкувалася розділилися: - були ті, хто говорив тільки збивати температуру, а всю іншу боротьбу залишити для імунітету; - а були й ті, хто сказав приймати медикаменти по повній. Для нього я вибрала другий шлях. Так як страшно було", - поділилася Горняк.

Кохана Остапчука зазначила, що весь цей час ведучий "пив дуже багато вітамінів і гомеопатії від набряків всіх органів, багато лімфодненажних препаратів, антикоагулянт, від інтоксикації і для гідратації організму".

Варто відзначити, дівчина також заразилася "уханьскім вірусом", однак, її стан куди легше. За словами Христини, у них з Володимиром симптоми захворювання від початку були різними.

"У мене запершило в горлі, потім 1 день температура 37.2 і все. На 2 або 3 день у мене пропали всі відчуття запахів і смаку. Повертатися почали на 18 день і поступово, ще повного повернення немає!", - розповіла Горняк і додала: "Не знаю, чи все ми робили правильно, але раз ми живі, точно вже не погано!"

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Примітно, що пост Христини прокоментував сам Остапчук, у своїй саркастичній манері: "А пити алкоголь вже можна? А мені?"

Користувачі кинулися коментувати цей пост:

"З одужанням )"

"Христина, Ви виходить перехворіли в легкій формі, або це був все ж не COVID? Ви будете здавати аналіз на антитіла?"

"Спасибі за корисну інформацію 👍"

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