Популярный телеведущий Владимир Остапчук, заболевший китайским вирусом, показал, как девушка помогает ему лечиться

Он записал на видео неприятную процедуру и опубликовал запись в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

В связи с болезнью Владимиру Остапчуку приходится делать уколы в ягодицы. Самостоятельно это делать пациенту достаточно неудобно, поэтому на помощь пришла возлюбленная звезды - Кристина Горняк. На видео телеведущий лег на диван животом вниз, а девушка забралась на него сверху в синем халате и с маской на лице.

"Ну что, ты готов?", - поинтересовалась Кристина, а затем со всего размаху загнала две иглы. В следующем кадре в руках у нее уже один шприц, а Владимир Остапчук скривился от боли, стараясь сдержать свои эмоции, и даже покраснел от напряжения. В описании он отметил, что на записи отображено все, что нужно знать о болезни.

Пользователи соцсети в комментариях поддержали телеведущего и пожелали ему как можно быстрее пойти на поправку:

"Аж самой больно стало! Выздоравливайте скорее 😁🙏🏽"; "Тебе лучше выздороветь"; "Вошло, как по маслу)"; "Судя по выражению лица медсестры - ей это нравится😉😂".

Напомним, счастливая любовница Остапчука поразила фигурой в нюдовом платье: "Как так можно вообще?".

Как сообщала Politeka, Остапчука после скандального фото с любовницей довели до публичной "истерики".

Также Politeka писала, что раздетая любовница Остапчука покорила фигурой на отдыхе: "Какие волшебные у тебя...".