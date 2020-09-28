Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как провел свой мальчишник
Как сообщает Politeka.net, этому мероприятию он посвятил пост у себя в «Инстаграм».
«Мой Мальчишник! Во-первых, это был мой первый мальчишник, а во-вторых - это было нереально круто», - написал телеведущий.
Среди развлечений были катания на квадроциклах и пейнтбол.
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«Вечером была уже взрослая программа, которая закончилась к 5 утра😂 но это было уже без камер», - добавил интриги телеведущий.
Можно заметить. Что все присутствующие на мальчишнике были в черных футболках с надписью: «Был пацан – нет пацана», а также «#подбухиваю».
Реакция пользователей на пост Остапчука разделилась: кто-то вспоминает ему брошенную семью, а кто-то радуется вместе с телеведущим.
«Вова, вот как на эти любовные и счастливые посты смотрят твои дети.... Самой как то не очень по себе. Я понимаю, ты обрёл все новое, а как же бывшая семья, ты думаешь им на это приятно и легко смотреть...», «Все, что было на мальчишнике - останется на мальчишнике!», «Вечером 💯 подбухивали😂», «"был пацан, нет пацана" - до подбухивался 👍», - пишут в комментариях.
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