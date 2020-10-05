Тема украинского и русского языков заиграла новыми красками в исполнении конкурентов "Квартал 95" - "Дизель Шоу"

Так, новый номер «Дизель Шоу», в котором беларуский актер Евгений Сморигин впервые не только заговорил, но и запел на чистом украинском языке, высоко оценили в сети, сравнив с "заезженными" выступлениями команды юмориста Евгения Кошевого. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на опубликованный в YouTube ролик (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Сморигин сыграл украинского композитора, к которому пришел блатной шансонье с просьбой перевести его песни на украинский язык. Трудности в переводе и стали той "взрывной волной", накрывшей публику, - дословный перевод «блатной лексики» выглядит по-настоящему смешно.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, поставив Сморигина за его украинский язык в пример многим этническим украинцам.

"Здесь, конечно, "Дизель" натянул "Квартал" по самое "не хочу". Позитив и наша память может все!!!"

"Браво авторам та виконавцям! Окремо респект білорусу Жені - його українська краща, аніж у багатьох етнічних українців"

"Не помню когда так смеялась, у вас все номера смешные, но это что-то. "95 Кварталу" полный капец"

"Номер просто на разрыв!!! Браво!!!"

"Супер. Шикарно) Так прекрасно сыграть на разности перевода с русского на украинский) Это так классно и смешно. Особенно как переводился шансон) —За дротом, Я пiду раз) Ти пiдрахуй Талян) Молодцы, очень тонко сыграли. Вы Дизель шоу, всегда умеете шутить на актуальные темы"

"Ви найкращі!)))Кварталу до вас далеко)))"

"Молодцы! Украинский такой певучий, но у политиков он превращается в такой срач!!!"

"Номер чудо. Голоса у обоих классные. Но Женин голос меня очаровывает. Да ещё о игра на фортепиано. Браво👍👍🌹🌹🌹❣️"

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