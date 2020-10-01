Монеты, которые выводят из оборота, могут помочь украинцам неплохо заработать

Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать, пишет "КП" в Украине".

Так, нумизмат Николай Подольский советует в первую очередь присмотреться к монете 25 копеек 1992 года. Если она не с выпуклым, а с вдавленным внутрь трезубцем, то вам повезло. Это так называемый "английский чекан". Часть мелочи чеканилась в Англии, так как в то время мощностей наших монетных дворов не хватало. Стоят такие монеты порядка 100 долларов.

Английским чеканом изготовлялись не только монеты по 25 копеек, но и по 10, и по 50. Цены на 10 копеек 1992 года на нумизматическом аукционе "Виолити" английского чекана варьируются от 1450 до 2680 гривен. 50 копеек того же года стоят от 1200 до 4100 гривен.

Стоимость монет зависит от состояния – чем меньше следов обращения на монете, тем выше цена.

Также ценными являются 25 копеек 1995 года. Их на "Виолити" продавали примерно за 1400 гривен.

25 копеек 1995 года отличаются маленьким тиражом на Луганском патронном заводе. Коллекционер Алексей Чмых уверяет, что эту монету можно реально встретить в обиходе.

Можно подзаработать и сбумажными гривнами выпуска до 2003 года. Ценными считаются купюры с необычными номерами. Например, если все цифры одинаковые.

Но определить их точную стоимость сложно: все зависит от состояния банкнот, серии и номера купюры.

Понять насколько монета редкая и сколько она стоит можно с помощью каталога Ассоциации нумизматов и коллекционеров Украины. Это бесплатный каталог, где содержится информация об украинских монетах всех годов выпусков и номиналов.

Также поможет онлайн-аукцион, например "Виолити". Здесь можно прикинуть, по какой цене продают те или иные экземпляры. А еще можно обратиться с монетой к коллекционерам или в специализированные магазины по антиквариату.

Напомним, что с 1 октября уже нельзя расплатиться монетой в 25 копеек, а также купюрами номиналом 5, 10, 20, 50, 100 гривен, которые находятся в обращении с 1996 года, а также 200 гривен 2001 года выпуска. В то же время регулятор начнет изымать банкноты по 1 и 2 гривны, а также гривневые монеты старого образца - их еще будут принимать к оплате, но банки выдавать перестанут. Примечательно, что НБУ оставляет в обороте более мелкие монеты в 10 копеек - это сделано для того, чтобы было легче округлять суммы при покупках.

При этом, еще до 30 сентября 2021 года бесплатно обменять их в любом банке по всей территории Украины. После этого купюры и монеты, выведенные из оборота, будут до октября 2023 года принимать исключительно в Нацбанке и уполномоченных банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Однако, как видим, эксперты предлагают более выгодный способ «утилизации» монет, которыми уже нельзя расплатиться, правда тут повезет не всем.

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