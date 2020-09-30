Украинцам лучше побыстрее обменять старые деньги, которые Нацбанк уберет из оборота с 1 октября

Как сообщает Politeka.net, с начала следующего месяца нельзя будет расплатиться монетой в 25 копеек, купюрами номиналом 5, 10, 20, 50, 100 гривен, которые находятся в обращении с 1996 года, а также 200 гривен 2001 года выпуска. В то же время регулятор начнет изымать банкноты по 1 и 2 гривны, а также гривневые монеты старого образца - их еще будут принимать к оплате, но банки выдавать перестанут. Примечательно, что НБУ оставляет в обороте более мелкие монеты в 10 копеек - это сделано для того, чтобы было легче округлять суммы при покупках.

Если у кого еще остались такие деньги, есть время до 30 сентября 2021 года бесплатно обменять их в любом банке по всей территории Украины. После этого купюры и монеты, выведенные из оборота, будут до октября 2023 года принимать исключительно в Нацбанке и уполномоченных банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Ранее пресс-служба НБУ сообщила о выпуске новой памятной монеты номиналом 5 гривен под названием "Славный город Запорожье". Ее отчеканили из нейзильбера тиражом в 35 тысяч экзепляров и ввели в обращение 29 сентября. На монете изображен малый герб Украины, композиция острова Хортица, церковь Святого Николая, ДнепроГЭС и козацкий профиль.

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