Известный российский певец Филипп Киркоров предстал в ярком образе, который поразил сеть
Известно, что артист является поклонником брендовых вещей, и каждый его костюм привлекает внимание поклонников, передает Politeka.net. Так, в этот раз поп-король поделился снимком представ в рубашке с золотыми узорами.
В посте певец похвастался новым приобретением - своим взглядом, который получил во время отдыха.
"Ухмылка и прищур, выработанные в отпуске... 🇬🇷 Это что-то новенькое в моем взгляде, да?😉", - написал артист.
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Некоторых поклонников привлекла одна деталь - одежда, похожая на черную юбку:
"Ну, ладно верх, а юбка никого не смущает?".
У других же появилась догадка, что у Киркорова появились чувства к кому-то:
"Влюбился?)))".