Певец наплевал на все и появился на публике без охраны

Король поп-сцены Филипп Киркоров продолжает удивлять своих поклонников

Свежие снимки, сделанные во время прогулки по Красной площади, в своем Instagram опубликовала оперная певица Анна Нетребко.

Так, звезды решили воспользоваться последними теплыми днями, и устроили себе прогулку по центру Москвы.

Для эффектной прогулки Филипп Киркоров подобрал себе стильные джинсы, кеды, яркую футболку и легкую ветровку черного цвета. Более того, король поп-сцены отказался от косичек и появился на публике с привычной прической.

"Москва дарит тёплые дни и прекрасные встречи! Как же мы давно не виделись!.. Как и не было карантина! Привет! И Спасибо за чудный день!", - подписала Анна Нетребко совместные снимки с Филиппом Киркоровым в Instagram.

"Как Вы так спокойно гуляете? Без охраны?) Это реально?", "Сразу песня вспомнилась "Зайка моя". Положительные эмоции и прогулки - залог здоровья!!", "Две звезды", "Анечка, Вы писали, что до 5 числа должны сидеть дома. Не опасен ранний выход? Спасибо", "Анечка с выздоровлением! Счастья тебе и здоровья всем твоим близким!", "Красивые", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Киркоров не хочет возвращаться на сцену после карантина. Несмотря на массовую отмену концертов, Филипп денег не экономит, продолжая вести разгульный образ жизни.

"У меня очень много денег, я могу себе позволить не работать еще лет 20", – похвастался Киркоров.

Также он рассказал, когда готов вернуться на сцену и вновь радовать своими гастролями армию многочисленных почитателей.

"Ждем, когда нам скажут, что можно работать на 100%, потому что Филипп Киркоров на 50% зала работать не может, это просто невозможно", – был категоричен Филипп Бедросович.

Напомним, Киркорова срочно госпитализировали, фанаты узнали тяжелый диагноз: "Надеюсь, все будет хорошо..."

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Также Politeka писала, что 9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новый снимок огорошил сеть.