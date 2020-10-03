Модель Деми Роуз продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Деми в свое время СМИ окрестили британской Кардашьян. Она обожает делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новые фото всемирно известная модель опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Глубина в ее глазах", - коротко прокомментировала Деми свои фото с испанской Ибицы.

Как выяснилось, не опубликованных кадрах можно было полюбоваться не только ее глазами.

Облачившись лишь в блузку и узкие бикини, Деми продемонстрировала все красоты своего тела.

Модель без стеснения выпятила свою пятую точку, позволив насладится шикарным пейзажем заката солнца на заднем плане.

Поклонники отблагодарили модель тремя стами тысяч лайков за предоставленную возможность полюбоваться такой красотой.

Ранее, британская модель пышных форм Деми Роуз опубликовала фото в белье.

Деми Роуз позировала в обольстительном черном бюстгальтере и лосинах, которые идеально сидели на ее обольстительных формах.

Белье прекрасно подчеркнуло талию девушки и ее пышную грудь, а лосины - ягодицы. Эффектности фото придало то, что перед съемкой Деми сделала яркий макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в кокетливую прическу.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.