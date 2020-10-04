Популярная украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой, приспустив наряд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Уже завтра, 5 октября мы с вами начнем прокачивать свое тело, ведь стартует мой 30-дневный спортивный интенсив. Это будет бомба», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Каменских позирует в приспущенном платье и бикини горчичного цвета, прикрыв при этом глаза очками. Поклонники пришли в настоящий «бум» от увиденного.

«Афродита», «ты прекрасна», «красотка», «роскошная», «красивая», «богиня», - пишут они.

Как сообщалось до этого, 33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как развлекается на отдыхе в новом мини-бикини.

Несмотря на то, что звезду постоянно критикуют за ее манеру оголяться на камеру и демонстрировать свое тело без одежды, Настя никак не реагирует на замечания и продолжает дразнить Инстаграм-пользователей дерзкими кадрами.

Сейчас певица улетела с мужем Алексеем Потапенко на курорт, откуда делится пляжными фото и видео. В Инстаграм Насти в разделе Стори появились привычные жаркие снимки на пляже.

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