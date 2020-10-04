Популярная украинская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая роль Валюхи в сериале «Сваты», огорошила переменами во внешности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Желаю всем хорошего вечера», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кравченко позирует явно постаревшая. На себя она набросила темного цвета курточку, а на плече виднеется лямка от сумки. Но, несмотря на это, поклонники звезды пришли в восторг от увиденного.

«Вы прекрасная актриса и человек большой и доброй души, вам здоровья и новых ролей, всего самого хорошего…», «здоровья крепкого вам», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", порадовала домашней красотой.

В социальной сети "Инстаграм" появилось фото знаменитости, на котором она позирует в саду рядом с кустом калины. Татьяна оделась просто и со вкусом: синее платье с яркими цветочными узорами, кепка и солнцезащитные очки с желтыми стеклами. Она лучезарно улыбается и явно наслаждается близостью к природе. Пользователи социальной сети оценили внешний вид и житейскую мудрость Татьяны, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.