Украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала фигуру в мини-бикини
Звезда не устает хвастаться совершенными формами в крохотных купальниках, сообщает Politeka.net. Так, артистка просто свела с ума формами на пляже, стоя в воде.
Певица надела маленькое белое бикини на тонких бретельках. Красотка стояла к камере полубоком, немного прикрывая рукой грудь.
При этом нельзя не отметить упругие ягодицы звезды. Крохотные плавочки едва держались на бедрах, а завязочки придавали образу еще больше пикантности.
"Я календарь переверну и завтра 3 Сентября! На фото я свое взгляну, и передачу посмотрю 😜... в программе...🌟расскажу и покажу ЭФФЕКТИВНЫЕ упражнения для ЯГОДИЦ!🍑😉🔥🔥🔥", - подписала Виктория.
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Стоит отметить, что на втором фото красотка позировала в майке и мини-шортах для тренировки.
Всего за 10 минут пост собрал 700 лайков и много комментариев.
"Какая ты красивая", "Надо не пропустить. У вас физическая форма супер👍", "Красотень!💥", "Красотка Виктория❤️❤️❤️", "🔥 неотразима", "Просто невероятная женщина !! 😊", - написали пользователи сети.
Напомним, Виктория Смеюха позировала в облегающем наряде, эффектно задрав руки. Благодаря этому в кадр попала идеальная фигура знаменитости.
«В последний день августа можно сокрушенно вздохнуть🤪и сказать: Лето пролетело, оглянуться не успела. А можно поблагодарить его за все приятные моменты и впечатления…», - говорится в сообщении.
Пользователи сети не смогли устоять и засыпали красотку массой комплиментов, которых она достойна.
Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.
Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, солистка группы "НеАнгелы" Виктория появилась в очень откровенном образе.