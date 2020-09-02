Украинская певица и участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала фигуру в мини-бикини

Звезда не устает хвастаться совершенными формами в крохотных купальниках, сообщает Politeka.net. Так, артистка просто свела с ума формами на пляже, стоя в воде.

Певица надела маленькое белое бикини на тонких бретельках. Красотка стояла к камере полубоком, немного прикрывая рукой грудь.

При этом нельзя не отметить упругие ягодицы звезды. Крохотные плавочки едва держались на бедрах, а завязочки придавали образу еще больше пикантности.

"Я календарь переверну и завтра 3 Сентября! На фото я свое взгляну, и передачу посмотрю 😜... в программе...🌟расскажу и покажу ЭФФЕКТИВНЫЕ упражнения для ЯГОДИЦ!🍑😉🔥🔥🔥", - подписала Виктория.

Стоит отметить, что на втором фото красотка позировала в майке и мини-шортах для тренировки.

Всего за 10 минут пост собрал 700 лайков и много комментариев.

"Какая ты красивая", "Надо не пропустить. У вас физическая форма супер👍", "Красотень!💥", "Красотка Виктория❤️❤️❤️", "🔥 неотразима", "Просто невероятная женщина !! 😊", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Смеюха позировала в облегающем наряде, эффектно задрав руки. Благодаря этому в кадр попала идеальная фигура знаменитости.

«В последний день августа можно сокрушенно вздохнуть🤪и сказать: Лето пролетело, оглянуться не успела. А можно поблагодарить его за все приятные моменты и впечатления…», - говорится в сообщении.

Пользователи сети не смогли устоять и засыпали красотку массой комплиментов, которых она достойна.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы "НеАнгелы" Виктория появилась в очень откровенном образе.