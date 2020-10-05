Украинская певица Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в леопардовое боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в леопардовом боди, эффектно изогнувшись на камеру. Красотка эффектно задрала руки, поправляя волосы. Образ знаменитость дополнила красивой обувью.

Уточним, что кадры певица никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку фотографию она разместила у себя в Сторис.

Как сообщалось до этого, украинская певица Светлана Лобода Светлана Лобода посвеила упругими формами в черном боди.

Так, красотка прославилась не только пением, но и идеальным уходом за собой - спустя два месяца после родов она вернулась в "свой" вес. Более того, она устроила одну из наиболее горячих пляжных фотосессий.

Сама Светлана при этом не скрывает, что ухаживает за собой.

Тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Дома певица делает упор на икроножные мышцы, а также на бедра и подтягивает ягодицы.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"