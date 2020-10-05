Украинская певица Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в леопардовое боди
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в леопардовом боди, эффектно изогнувшись на камеру. Красотка эффектно задрала руки, поправляя волосы. Образ знаменитость дополнила красивой обувью.
Уточним, что кадры певица никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку фотографию она разместила у себя в Сторис.
Довольная Орбакайте похвасталась кадрами отдыха с дочерью, Киркоров оценил: «Любимые»
Молодая любовница Брэда Питта в пятнистом лифчике утерла нос Джоли: "Какая фигура!"
В ПриватБанке ошарашили решением во время карантина и посоветовали менять банк: "карты для выплат..."
Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней..."
Как сообщалось до этого, украинская певица Светлана Лобода Светлана Лобода посвеила упругими формами в черном боди.
Так, красотка прославилась не только пением, но и идеальным уходом за собой - спустя два месяца после родов она вернулась в "свой" вес. Более того, она устроила одну из наиболее горячих пляжных фотосессий.
Сама Светлана при этом не скрывает, что ухаживает за собой.
Тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Дома певица делает упор на икроножные мышцы, а также на бедра и подтягивает ягодицы.
Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"