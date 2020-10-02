Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала стильный образ на отдыхе

Алена уже не раз рассказывала, что не боится критики и осуждений. Модель привыкла быть в центре внимания, поэтому совершенно не реагирует на едкие слова в свой адрес. Вместо этого Омович продолжает, как она сама говорит, совершенствоваться и жить дальше.

Девушка принимает участие в рекламных съемках едва ли не каждый день, ведь сотрудничает с онлайн-магазинами одежды.

Новые кадры Алены в стильном черном платье на тонких бретельках и довольно нескромной длинны понравилось фаната в Инстаграм модели. Однако нашлись и те пользователи сети, которые посчитали неуместными ее образ без бюстгальтера или кофты. Как заявили критики, шестой размер груди девушки уже выглядит не естественно:

«Этими нестандартными сисями испортила красоту; Вот это вымя!!!Real. Awesome hint of nip. Stunning babe; Не модные уже импланты ваши..меняйте форму; Сладкая богиня; Суглоб вылез😂; Третья грудь застряла; Да в реале стремная 😂; Какая красота, раскачает любого😍😍😍😊; Алёна у вас импланты круглые ?; «ну как тут остановиться, увеличивает и увеличивает».

Мы ранее писали, что каждый день девушка снимается в новой одежде разных брендов и разного стиля, ведь она сотрудничает с интернет-магазинами одежды. Даже в брюках и коротеньком черном топе образ для некоторых критиков показался слишком вызывающим, ведь девушка не стала скрывать плоский животик и довольно внушительную грудь шестого размера.

В целом новый образ Омович, дополненный шляпой и аккуратными босоножками был воспринят более положительно, чем дерзкие кадры в бикини, но нашлись и заядлые критики:

«Ты хороший пример как не надо одеваться», «🔥 непривычно видеть вас такой одетой))», «Как всегда си*ка торчит, какой либо фоте))))», «самая крутая 🔥», «Девушка красивая, но худенькая очень .... хочется покормить ... без обид», «Ты красивая и такая сексуальная 💖», «Ахренеть, где вы ее взяли?)))», «Lovely 🌹🌹 and alluring», «Огонь-баба😍».

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини