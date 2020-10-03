Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в худи, надев капюшон на голову. Как можно заметить Алена решила оставить волосы распущенными, а в руках держала очки. Образ Омович дополнила шортиками и босоножками, которые шли с завязками. Модель позировала на фоне ступенек, а на одном из снимком задрала ногу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я со своими коротенькими ножками завязала бы эти босоножки аж до шеи", "Буженинка", "ты самая красивая в истории мира", "Все классные, как всегда", "Алёна,ты всегда на высоте", "Долго одевать такие сапоги", "В этих шнурках", "Внешность самая обычная ,типичная, как у многих , при виде тебя я не ахну".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала стильный образ на отдыхе.

Новые кадры Алены в стильном черном платье на тонких бретельках и довольно нескромной длинны понравилось фаната в Инстаграм модели. Однако нашлись и те пользователи сети, которые посчитали неуместными ее образ без бюстгальтера или кофты. Как заявили критики, шестой размер груди девушки уже выглядит не естественно:

Напомним, украинская Кардашьян стиснула свой шестой размер узким топиком без белья

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян кокетливо распахнула пиджачок и показала шестой размер

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян не удержала шестой размер в крохотном топе



