В дождливые октябрьские дни киевская модель Алена Омович решила поностальгировать об отдыхе на море

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка опубликовала откровенный снимок в бикини, сделанный во время ее пребывания в Одессе, передает Politeka.net.

На Алене – белый купальник, верх которого с трудом удерживает бюст красотки шестого размера. Девушка стоит на коленях и пристально смотрит в камеру, а позади можно заметить след на воде от плывущей лодки.

За спиной у Омович – грозовые облака.

Отметим, что модель отлично умеет выбрать ракурс для фото, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем идеальную фигуру, на которой нет ни грамма лишнего жира, а кожа чистая и шелковистая.

«Если присмотреться, можно увидеть, как на горизонте идёт сильный дождь 😈🌪 Как думаете, мы успели уплыть от него? Или промокли», – подписала она снимок.

«Шикарная», «Прекрасное тело 😍😍», «Такая хорошенька, так держать», – пишут поклонники, большинство из которых уверены, что девушке удалось убежать от дождя.

Ранее мы рассказывали о том, что недавно Алена отсняла фотосет для онлайн-магазина одежды, где примеряла разную кожаную обувь и костюмы. Одним из самых пикантных образов был снят на побережье Днепра. Девушка надела экстра-мини с шнуровкой по бокам и выпятила бюст без лифчика.

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