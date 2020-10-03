Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, впечатлила шестым размером бюста в неприличном наряде

Алена прославилась несколько лет назад после того, как в очередной раз сменила внешность благодаря пластическим операциям. Регулярно посещая солярий Омович также добилась золотистого оттенка кожи, а постоянные уколы филллеров в скулы и губы и вовсе преобразили девушку. Своих операций она не стесняется, потому говорит о них открыто.

Не боится Алена показать и свои достоинства в самых разных образах. К примеру, девушка без смущения показывает бюст шестого размера в самых необычных нарядах и позах. Недавно Алена отсняла фотосет для онлайн-магазина одежды, где примеряла разную кожаную обувь и костюмы. Одним из самых пикантных образов был снят на побережье Днепра. Д

Девушка надела экстра-мини с шнуровкой по бокам и выпятила бюст без лифчика, поэтому комментарии не заставили себя ждать:

«Лучше повесьте платье на тремпель чем на такой ужас смотреть страшно; Нет слов,всё супер!!; груди зачетные , платье меркнет 😂; Блин, че тетка с собой сотворила 😂🙈😂; Еще что то сделала? А я думала ты вся уже натурель; Простимаша вот кто вы 🤣создала или слепила себя для эскорта и все давно в курсе🤣🤣🤣🤣; мозги может стоит добавить??)); Уххххххх глаза какие, как бы не лопнули😂😂; Бедная девушка. Во что превратилась её жизнь. А самое ужасное еще впереди».

Также модель показала себя в необычном образе. На фото красотка позировала в черном костюме с большими разрезами.

Волосы у красотки были распущены, а образ Омович дополнила короной. У девушки было большое декольте, которое еле вместило пышный бюст. Также можно оценить и идеальные ножки красотки, ведь разрезы были выше бедра.

При этом Алена также поразила видом на отдыхе.

На фото Омович позировала в белье на кресле. Звезда соблазнительно выгнулась и задрала одну ногу, демонстрируя идеальную талию. На фоне можно увидеть панорамное окно и море, что сделало кадр максимально жарким и летним. Алена оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.

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