Несмотря на то, что гривна обесценилась в последнее время, сейчас нет фундаментальных причин для девальвации
Об этом пишет Finance.ua.
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Как отметил эксперт Олег Пендзин, укрепление гривны к доллару положительно влияет на симпатии избирателей к действующей власти и наоборот.
Экономист Виктор Скаршевский уверяет, что сейчас нет серьезных причин для колебаний курса доллара и обесценивания гривны, но за последние полтора месяца национальная валюта рухнула на 99 копеек.
По словам Пендзина, Национальный банк, имея резервы в размере 29 млрд, мог с помощью регулярных продаж валюты и не опускать курс ниже 28 грн/$.
“Были опасения, что резко снизится приток валюты от гастарбайтеров (в 2019 году, по данным НБУ, заробитчане обеспечили Украину валютой в сумме 12 млрд долларов), но статистика показывает, что проседание составляет всего минус 5%. Невозможность турпоездок в Европу привела к тому, что миллиарды долларов, которые расходовались нашими согражданами за рубежом, остались в Украине и пополнили предложение валюты. С начала 2020 года продажа валюты населением превысила на 1,2 млрд долларов ее покупку”, - объяснил Скаршевский рост спроса на валюту на последние шесть месяцев.
Ранее мы рассказывали о новом курсе валют на следующей неделе. Мнения специалистов разделились: цена на валюту может как и подняться, так и опустится.
Александр Охрименко и Андрей Шевчишин утверждают, что стоимость доллара продолжит расти на 5-6 копеек.
"Но к концу первой декады октября ожидаю курс в коридоре 28,4-28,5 грн/доллар", - отметил Охрименко.
Похожий прогноз сделал и Андрей Шевчишин. По его словам, курс достигнет отметки в 28,5 гривны за доллар.
Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара
Как сообщала Politeka, доллар и евро ушли вверх, в НБУ озвучили новый курс валют: что будет с гривной.
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