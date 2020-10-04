Несмотря на то, что гривна обесценилась в последнее время, сейчас нет фундаментальных причин для девальвации

Об этом пишет Finance.ua.

Как отметил эксперт Олег Пендзин, укрепление гривны к доллару положительно влияет на симпатии избирателей к действующей власти и наоборот.

Экономист Виктор Скаршевский уверяет, что сейчас нет серьезных причин для колебаний курса доллара и обесценивания гривны, но за последние полтора месяца национальная валюта рухнула на 99 копеек.

По словам Пендзина, Национальный банк, имея резервы в размере 29 млрд, мог с помощью регулярных продаж валюты и не опускать курс ниже 28 грн/$.

“Были опасения, что резко снизится приток валюты от гастарбайтеров (в 2019 году, по данным НБУ, заробитчане обеспечили Украину валютой в сумме 12 млрд долларов), но статистика показывает, что проседание составляет всего минус 5%. Невозможность турпоездок в Европу привела к тому, что миллиарды долларов, которые расходовались нашими согражданами за рубежом, остались в Украине и пополнили предложение валюты. С начала 2020 года продажа валюты населением превысила на 1,2 млрд долларов ее покупку”, - объяснил Скаршевский рост спроса на валюту на последние шесть месяцев.

Ранее мы рассказывали о новом курсе валют на следующей неделе. Мнения специалистов разделились: цена на валюту может как и подняться, так и опустится.

Александр Охрименко и Андрей Шевчишин утверждают, что стоимость доллара продолжит расти на 5-6 копеек.

"Но к концу первой декады октября ожидаю курс в коридоре 28,4-28,5 грн/доллар", - отметил Охрименко.

Похожий прогноз сделал и Андрей Шевчишин. По его словам, курс достигнет отметки в 28,5 гривны за доллар.

Напомним, что курс валют в Украине изменился: эксперты навали причины резкого подорожания доллара

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