Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала фото с отдыха с Элджеем

На кадрах Элджей был в шортах, кроссовках, шляпе и футболке. Музыкант присел на корточки, улыбался и закрыл глаза. На фоне можно увидеть Настю, которая подпрыгнула в футболке, шортах, бейсболке и кроссовках. Звезда в прыжке подняла руку и раздвинула ногу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эй, как дела?", - подписала красотка.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невозможно не любить Ивлееву и Элджея", "Господи, ну вот как можно не любить этих милашек", "Муж и жена - одна сатана", "Реклама мерседес на фоне", "Когда муж и жена на одной волне", "Вы огонь ребята", "Фото очень крутое. Дела норм, но не так круто , как у вас , судя по лицам и локации", "Тут прям сплошные богачи собрались", "Божечки-кошечки! Ну просто мои зайки".

Сообщалось, что 29-летняя российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей устроили себе реально роскошный отдых.

Супруги улетели на Мальдивы и сняли виллу Lux North Male Atoll на берегу Индийского океана, сутки проживания на которой стоят 760 тысяч рублей.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе

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