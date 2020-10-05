Настя Каменских, Тина Кароль, Ани Лорак и другие звезды показали себя в рубашка
На первом фото была Ани Лорак. Красотка была на снимке изображена в утепленном клетчатом кардигане красного цвета, который при первом взгляде напоминает широкую мужскую рубашку. Дополняют молодежный образ солнцезащитные очки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей в социальных сетях.
На втором фото уже Тина Кароль. Звезды была в одной лишь белоснежной рубашке без белья. Как известно, Тина не является поклонницей откровенных фотосессий, поэтому каждый ее снимок в пикантном или провокационном виде тут же вызывает бурную реакцию в сети.
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На третьем фото уже была Маша Полякова. Красотка была в белом платье-рубашке, сверху которого натянула корсет. Волосы у Маши были распущены, а образ звезда дополнила макияжем и серьгами.
На четвертом кадре уже мама Маши, Оля Полякова. Певица без стыда посветила своим пышным бюстом в рубашке с короткими рукавами. Ольга не застегнула все пуговицы.
Заркывает пятерку Настя Каменских. В этот раз артистка решила удивить необычно скромным образом в белой рубашке в сочетании с такой же белой сумочкой с цепочкой вместо ремешка.
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