33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, в котором предстала в белом платье-рубашке, сидящей за столиком в кафе среди деревьев на фоне лазурного залива и гор.

Фигуристая Каменских, которая, не стесняясь, демонстрирует свои аппетитные прелести, придумала, как привлечь внимание публики. Звезда рассказала о своем спортивном интенсиве и о том, какие, по ее мнению, упражнения - лучшие для тела.

"Хочу рассказать вам немного больше о моем 30-дневном спортивном интенсиве ROCK YOUR BODY 💪 Вас ждут онлайн-тренировки, занятия по стретчингу с дипломированным хореографом из моего танцевального коллектива Юлей Аладько и бег! Лучшие упражнения и занятия для тела 🔥 Я буду общаться с вами и давать свои советы в нашем с вами закрытом телеграм-чате друзей. Уже жду вас! ❤️", - завлекла народ самоуверенная Каменских.

Пользователи с восторгом откликнулись на призыв певицы:

"Я очень жду 😍"

"Вау как круто🔥🔥🔥"

"Это в честь Рокки, то есть Дуэна Джонсона"

"Лапочка🔥"

"Девочка с персиками 🍑"

"Такая милая, обожаю💓"

"👏Обожаю спорт! Так держать 🍑"

"Красивое фото 😍👍🔥"

Ранее мы сообщали, Каменских сфотографировалась на фоне заката и обескуражила фанатов необычным нарядом, элементом, которого стала золотитая толстая цепь. Комментирующие в шутку предположили, что ее муж, рэпер Потап, "посадил Настю на цепь".

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы"