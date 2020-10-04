33-летняя украинская певица Настя Каменских, которой удалось похудеть, ошеломила своей инициативой
Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, в котором предстала в белом платье-рубашке, сидящей за столиком в кафе среди деревьев на фоне лазурного залива и гор.
Фигуристая Каменских, которая, не стесняясь, демонстрирует свои аппетитные прелести, придумала, как привлечь внимание публики. Звезда рассказала о своем спортивном интенсиве и о том, какие, по ее мнению, упражнения - лучшие для тела.
"Хочу рассказать вам немного больше о моем 30-дневном спортивном интенсиве ROCK YOUR BODY 💪 Вас ждут онлайн-тренировки, занятия по стретчингу с дипломированным хореографом из моего танцевального коллектива Юлей Аладько и бег! Лучшие упражнения и занятия для тела 🔥 Я буду общаться с вами и давать свои советы в нашем с вами закрытом телеграм-чате друзей. Уже жду вас! ❤️", - завлекла народ самоуверенная Каменских.
Пользователи с восторгом откликнулись на призыв певицы:
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"Я очень жду 😍"
"Вау как круто🔥🔥🔥"
"Это в честь Рокки, то есть Дуэна Джонсона"
"Лапочка🔥"
"Девочка с персиками 🍑"
"Такая милая, обожаю💓"
"👏Обожаю спорт! Так держать 🍑"
"Красивое фото 😍👍🔥"
Ранее мы сообщали, Каменских сфотографировалась на фоне заката и обескуражила фанатов необычным нарядом, элементом, которого стала золотитая толстая цепь. Комментирующие в шутку предположили, что ее муж, рэпер Потап, "посадил Настю на цепь".
Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы"