Известная певица Алла Пугачева показалась в неожиданном образе

На фото Алла позировала в длинном платье посреди большой комнаты. Пугачева рукой подперла бороду, а волосы у нее были распущены. Певица довольно странно выглядела, лицо сразу и не узнать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку Елизаветы Галкиной.

"Милая Алла. Можно ваш лайк", - написал админ странички.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что то не похожа на Аллу!", "Вам не надоело все это, человеку 72 года, покажите настоящую бабушку", "Что-то не стало той Аллы, которую мы помним.Совсем чужое лицо", "Не узнала", "Ну не правда ведь", "Вау... Не сразу узнала Аллу... Красотка просто и домашняя такая Аллочка лайк от души", "Это Алла Пугачева???Вообще на себя не похожа!!!", "Кто это? Не Алла точно", "Всегда разная на лицо", "Напишите кто на фо фографии? Разве это Алла Борисовна ?".

Сообщалось, что известный российский композитор Игорь Крутой рассказал, как познакомился с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

"Алле очень понравилась моя песня "Ты меня любишь", которую исполнял Александр Серов. Она позвала меня к себе в гости. Открыла дверь и говорит: "Крутой?" Я ответил утвердительно. Она добавила: "Нет, это я крутая". Так и состоялось наше знакомство", – рассказал он.

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