32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила заявлением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, в которых показала, как проводит время с маленькой девочкой Аней и заговорила о своем отношении к детям.

В частности, Никитюк пожаловалась на трудности, о которых знают только мамы.

"Так себе я выгляжу конечно ... честно говоря, я не представляю, как вы, мамы, справляетесь с детьми, у кого по двое, по трое...", - заявила Леся, показав себя в полный рост. На уставшей звезде был короткий халатик серого цвета и розовые носочки.

Кроме того телеведущая возмутилась комментариями, которые ей пишут в соцсетях, намекая на ее возраст и что "часики-то тикают".

"Еще мне очень нравятся люди, которые пишут мне: "Пора уже своих таких иметь!" А вы следите на каком-то счетчике, который конкретно выбивает, кому, где, сколько, что иметь или когда... Может вам телеграмму приносят, о которой я не знаю, где написано: "Передайте Никитюк, что уже давным-давно пора своих таких иметь!" Я никогда, наверное, никому не написала бы вообще в комментах, что вам пора рожать, а вам - то время, и то пора ... Откуда я знаю о человеческих проблемах. Может человек, не дай бог, не может иметь детей, а может он чайлдфри...", - вспыхнула Никитюк.

Ранее мы сообщали, Никитюк огорошила обнаженным фото рядом с чаном, наполненном водой, и большим блюдом с вареными раками.

Красотка приняла соблазнительную позу, прикрывшись подносом, и шаловливо улыбнулась в камеру.

"P.s. Я уже вижу эти заголовки завтра..🙈 - Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голоднымы и неприкрытымы 😆", - посмеялась в подписи телезвезда.

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