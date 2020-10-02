Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в необычном виде и рассказала о планах

На фото Леся была без одежды и белья. Красотка позировала у бассейна, в котором можно увидеть зелень. Волосы у красотки были распущены, а в руках Никитюк держала тарелку с раками, которые приготовила. Фото вышло очень пикантным и соблазнительным, несмотря на блюдо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Планы на вечер пятницы? Я раков наварила. P.S. Уже вижу эти заголовки завтра... Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах . Подруги остались голодными и неприкрытыми. Что будете делать в выходные?", - написала красотка.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну, даёшь! Очаровательная Хозяйка!Хочу быть подругой по поеданию", "С такой фигурой можно и не прикрываться раками. Фото хорошее", "Богиня", "Класс. Вы как русалка тут. Вот бы ещё на фото рядом был русалмен", "Вторая Волочкова"

Сообщалось, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым образом.

Впечатляющим фото знаменитость поделилась в разделе «Сторис».

На этот раз Никитюк, которую уже привыкли называть украинской Барби за женственные соблазнительные наряды.

Напомним, мокрая Никитюк в «невидимом» купальнике затмила красоток-подруг в бассейне

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