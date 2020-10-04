Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, восхитила новым образом в черном

Модель живет роскошной жизнью после того, как стала популярна в Инстаграм. Причем чаще всего Алену осуждают за ее внешний вид – неестественно худое тело и довольно внушительные формы постоянно вызывают споры в сети. По мнению пользователей Инстаграм, Омович перестаралась с пластикой уже очень давно.

А часть поклонников Алены считает, что это ее образ и он ей очень идет. Девушка умело подчеркивает красоту тесными платьями, пикантным бельем и модными костюмами, которые рекламирует для онлайн-магазинов одежды. В этот раз Алена примерила лишь черный бра, необычную черную куртку-косуху на которой виден змеиный принт и темно-серые джинсы скини с высокой посадкой.

Поклонники не смогли остаться равнодушными:

«Че за фотке 😍; Боже мой какой ужас ! Как можно так много использовать фильтров и ненатуральности; Такая красивая 😻; Купи себе витамины для мозга лучше 😂😂😂; Мне кажется, ты поправилась кг на 5, сравнилось видео, где Матрену рекламируешь и видео в Омович шоп выставляла в костюме бежевом; очень странная поза😐; Wow awesome 🔥🔥🔥; Поправилась немного; Beauty 🔥🤩❤️😘; Самая красивая ❤️🤗; Красотка, кака румяная девочка😍; Идеальная фигура😍🔥».

Ранее мы писали, что Алена прославилась несколько лет назад после того, как в очередной раз сменила внешность благодаря пластическим операциям. Регулярно посещая солярий Омович также добилась золотистого оттенка кожи, а постоянные уколы филллеров в скулы и губы и вовсе преобразили девушку. Своих операций она не стесняется, потому говорит о них открыто.

Не боится Алена показать и свои достоинства в самых разных образах. К примеру, девушка без смущения показывает бюст шестого размера в самых необычных нарядах и позах. Недавно Алена отсняла фотосет для онлайн-магазина одежды, где примеряла разную кожаную обувь и костюмы. Одним из самых пикантных образов был снят на побережье Днепра. Д

Девушка надела экстра-мини с шнуровкой по бокам и выпятила бюст без лифчика, поэтому комментарии не заставили себя ждать.

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