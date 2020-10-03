Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветила лицо любовника во время застолья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей!🌺❤️ Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Волочкова позирует во время застолья со своими друзьями и любовником, лицо которого неудачно скрыла.

А пользователи сети не смогли что-либо сказать в ответ, поскольку балерина из-за чрезмерного хейта закрыла свои комментарии.

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Скандальная знаменитость позировала на ступеньках особняка, задрав ногу на кованные перила. Для такого перформанса она нарядилась в экстремальную черно-белую пижаму, полупрозрачные кружева практически обнажили ее бедра. Анастасия Волочкова одной рукой взялась за щиколотку, а другую с улыбкой поместила на пояс. Она также призналась, что с самого утра решилась на такую выходку со шпагатом ради жениха.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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