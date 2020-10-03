Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, чем радует любимого мужчину

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Скандальная знаменитость позировала на ступеньках особняка, задрав ногу на кованные перила. Для такого перформанса она нарядилась в экстремальную черно-белую пижаму, полупрозрачные кружева практически обнажили ее бедра. Анастасия Волочкова одной рукой взялась за щиколотку, а другую с улыбкой поместила на пояс. Она также призналась, что с самого утра решилась на такую выходку со шпагатом ради жениха.

"Прекрасное начало дня.😊 Здорово, когда перила дома могут заменить балетный станок. Экзерсис для любимого на мраморной лестнице😂 Хороших вам выходных.😊🌺", - заявила балерина в описании к фото.

Ранее Анастасия Волочкова напомнила о былых успехах, выложив в соцсети архивное фото. На нем балерина предстала на сцене в свои лучшие годы, когда играла главную роль в постановке "Лебединое озеро". В кадре еще молодая артистка исполняет фуэте - сложный балетный элемент, считающийся трюком. «Во время их исполнения голова кружится не только от успеха», - отметила сама Анастасия.

Стоит отметить, что Волочкова со скандалом ушла из московского театра, которому посвятила много лет своей жизни. После этого танцовщица все чаще изумляет поклонников скандальными выходками.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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