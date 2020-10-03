Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала красоту, которой ее щедро наградила природа

30-летняя актриса, которая давно живет и снимается в России, на своей странице в Инстаграм поделилась фотографией, сделанной в одном из ресторанов, передает Politeka.net.

Мама двоих детей и успешная актриса снова продемонстрировала безупречный вкус. На ней – синий брючный костюм, белые кроссовки и белая майка, которая обтягивает красивую грудь. На Тоне также можно заметить очки в круглой оправе.

Звезда на позитиве и выглядит абсолютно счастливой, широко улыбаясь и позируя на фоне витрины со сладостями.

«Так и живем. Сначала в ресторан заходит бюст, потом я 🎈🎈», – подписала она снимок.

«Главное, чтобы вы не разминулись)))», «🤩🤩🤩Круто😅😅😅», «Так это же шикарно 🌸🌸🌸 мечта )», «❤️😍Красотка!!!👌🏻🧚‍♀️», «Это же идеально)», «Хорошо живете)», – комментируют поклонники.

Как известно, Антонина Паперная со второго раза поступила в театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, которое в свое время заканчивал ее отец. Без поддержки именитых родственников, преодолев конкурс 800 человек на место, она таки взяла эту высоту.

Секреты профессии Антонина Паперная познавала под руководством наставников Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса. После окончания высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова, где сразу получила роли в спектаклях «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Мнимый больной».

В Москве судьба свела Антонину с актером Владимиром Яглычем, от которого она сначала родила дочь Еву, а через пару лет мир увидел сын пары, которого назвали именем отца, тоже Владимиром.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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