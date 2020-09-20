Дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала, что мать привила ей идеальный вкус

30-летняя актриса, которая давно живет и снимается в России, поделилась фотографиями на берегу реки в стильном образе, передает Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Тоня опубликовала несколько снимков, на которых выгуливает яркий наряд. На ней – платье миди горчичного цвета с принтом, босоножки, а на одном из фото ансамбль дополняет черный жакет оверсайз. На груди привлекает внимание пикантный вырез платья.

В качестве аксессуара девушка выбрала сумочку прямоугольной формы.

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«Скоро уже так не оденешься 🥶 Осенью с особым удовольствием хочется носить лёгкие платья и босоножки 🧡 Дорогие девочки, у нас осталась неделька перед шубами и пуховиками 🤪», – подписала фотографии Антонина.

В комментариях поклонники не поскупились на комплименты:

«Великолепная Антонина!💐👑», «Вам очень идет этот цвет волос👍», «Очень красиво💫», «Шикарная 👏», «Красавица».

Среди тех, кто поставил лайк под фото, был и певец Виталий Козловский.

Как известно, Антонина Паперная со второго раза поступила в театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, которое в свое время заканчивал ее отец. Без поддержки именитых родственников, преодолев конкурс 800 человек на место, она таки взяла эту высоту.

Секреты профессии Антонина Паперная познавала под руководством наставников Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса. После окончания высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова, где сразу получила роли в спектаклях «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Мнимый больной».

В Москве судьба свела Антонину с актером Владимиром Яглычем, от которого она сначала родила дочь Еву, а через пару лет мир увидел сын пары, которого назвали именем отца, тоже Владимиром. Свою  личную жизнь ни актриса, ни ее родственники не комментируют.

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Hello❤️

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Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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