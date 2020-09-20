Девушка очень похожа на свою знаменитую мать

Дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная показала, что мать привила ей идеальный вкус

30-летняя актриса, которая давно живет и снимается в России, поделилась фотографиями на берегу реки в стильном образе, передает Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Тоня опубликовала несколько снимков, на которых выгуливает яркий наряд. На ней – платье миди горчичного цвета с принтом, босоножки, а на одном из фото ансамбль дополняет черный жакет оверсайз. На груди привлекает внимание пикантный вырез платья.

В качестве аксессуара девушка выбрала сумочку прямоугольной формы.

«Скоро уже так не оденешься 🥶 Осенью с особым удовольствием хочется носить лёгкие платья и босоножки 🧡 Дорогие девочки, у нас осталась неделька перед шубами и пуховиками 🤪», – подписала фотографии Антонина.

В комментариях поклонники не поскупились на комплименты:

«Великолепная Антонина!💐👑», «Вам очень идет этот цвет волос👍», «Очень красиво💫», «Шикарная 👏», «Красавица».

Среди тех, кто поставил лайк под фото, был и певец Виталий Козловский.

Как известно, Антонина Паперная со второго раза поступила в театральное училище имени Бориса Щукина в Москве, которое в свое время заканчивал ее отец. Без поддержки именитых родственников, преодолев конкурс 800 человек на место, она таки взяла эту высоту.

Секреты профессии Антонина Паперная познавала под руководством наставников Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса. После окончания высшего учебного заведения она стала актрисой Театра им. Е. Вахтангова, где сразу получила роли в спектаклях «Евгений Онегин», «Мадемуазель Нитуш», «Мнимый больной».

В Москве судьба свела Антонину с актером Владимиром Яглычем, от которого она сначала родила дочь Еву, а через пару лет мир увидел сын пары, которого назвали именем отца, тоже Владимиром. Свою личную жизнь ни актриса, ни ее родственники не комментируют.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

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