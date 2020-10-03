Известная украинская певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская показала, что талантливый человек талантлив во всем

Звезда продолжает сольную карьеру, продвигает свою линию одежды, пишет стихи, а также оказалась обладаельницей невероятного актерского таланта, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала эпизод из сериала «Ничто не случается дважды», в котором сыграла одну из ключевых ролей.

Перед зрителями актриса предстала не белой и пушистой, а женщиной с непростой судьбой. Как видно на записи, она буквально живет этой ролью. В отрывке, которым артистка поделилась с подписчиками, она запускает в мужа тяжелой вазой со сладостями, и тот падает весь в крови.

Отметим, что режиссером 16-серийной саги о любви с элементами драмы, детектива и триллера является Оксана Байрак.

«Я благодарю Оксану Байрак, что открыла меня зрителю как драматическую актрису. Благодарю тебя, дорогая моя, за такую «фееричную» роль. За роль, которая зрителю дает возможность переосмыслить, переоценить, ценить каждое мгновение жизни», – писала в сети Мейхер.

Актерский дебют певицы состоялся еще в 2001 году, когда она вместе с коллегами по группе сыграла в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сейчас в ее копилке уже семь ролей.

Пользователи остались в восторге от игры Мейхер.

«Как Вы сыграли Раису, это что-то, Надя, Вы актриса, за что мы вас любим, Вам обязательно нужно играть роли в кино, в кино Вы органичны, ну как и во всем, за что беретесь», «Очень ждем продолжения», «Обожаю этот фильм, смотрела от и до. Гениально. Ваша игра вне всяких похвал, очень талантливо!», «Вы невероятная женщина😍 прекрасно справились с ролью☺️», «Ого как сыграла отлично👏», «вы нереально круто сыграли свою роль. я в восторге была 👍👍👍», – пишут в комментариях зрители.

Напомним, кокетливая Мейхер на "Танцях з зірками" взбудоражила жарким преображением.

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