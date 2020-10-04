Погода в Украине 4 октября обрадует граждан приятными переменами, но есть и такие, до кого «в гости» зайдут осадки

Так, на западе страны ожидается теплая и сухая погода, хотя на Закарпатье возможны локальные дожди. Воздух погреется до 21-24 градусов тепла днем, а вот ночью остынет до 11-14 по Цельсию, передает Politeka.

А вот на севере будет совершенно без осадков, хотя будет немного прохладнее: от 20 до 23 со знаком «плюс». Ночью ожидается 9-14 тепла.

Похожая ситуация будет и в центральных регионах. Небольшая облачность будет сопровождаться комфортными 20-24 градусами тепла, которые ночью сменят прохладные 10-14 градусами по Цельсию.

На юге Украины сегодня будет небольшая облачность и до 21-24 со знаком «плюс», хотя ночью похолодает до 12-16 тепла.

Украинцам на востоке сегодня стоит ожидать 20-22 выше нуля. А вот в темное время суток ожидается от 8 до 10 градусов по Цельсию.

В Киеве и пригороде сегодня, согласно утверждениям синоптиков, будет от 20 до 23 градусов тепла. Дождей не будет, хотя небо затянут облака. А вот ночью ожидается похолодание до 11-14 по Цельсию.

В Укргидрометцентре также выступили с предупреждением, что на западных областях будут шквалы в районе 15-20 м/с.

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