Погода подготовила украинцам теплый " сюрприз"

Об этом в своем собственном Facebook сообщила авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, первый октябрьский уикенд будет теплым и солнечным.

"Температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать +19+24 градусов. Воздух уже насыщен влагой, учащаются туманы, хотя основные дожди выходными покинут нашу территорию", - написала Диденко.

Она также предупредила, что завтра, 3 октября, будет дождливо на Левобережье, и уже днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожья.

"В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до +20+22 градусов. Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве", - резюмировала Наталья Диденко в новом прогнозе погоды.

Ранее мы предупреждали украинцев, какую погоду стоит ожидать уже в октябре.

Как предупреждали синоптики, в октябре ожидается месячная температура в пределах средних многолетних значений.

Так, украинские синоптики прогнозируют в октябре температуру + 6...12°С, в горах - + 6...7°С. абсолютный максимум температуры составит + 25...35°С, в горных районах - + 18...24°С. Абсолютный минимум--5...16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...23°С, на юге Крыма-0...-2°С мороза.

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