Деякі українці можуть не розраховувати на сонячну та суху погоду

Про це йдеться у новому прогнозі погоди від Укргідрометеоцентру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 2 жовтня, у деяких українських регіонах дощитиме.

Зокрема, до опадів варто готуватися мешканцям Закарпатської, Волинської, Львіської, Рівненської, Чернівецької, Житомирської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Вінницької областей та АР Крим.

У цих регіонах вдень стовпчики термометрів піднімуться від +14 до +21 градусів, а вночі - від +8 до +14 градусів.

Що стосується інших регіонів, то там буде сонячно, а вдень повітря прогріється до +21..+23 градусів, а вночі - до +12.

У Києві, як зазначають авторитетні синоптики, також вдень дощитиме. Вночі варто очікувати зниження температури до +12, а вдень потеплішає до +17 градусів.

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Як попереджали синоптики, в жовтні очікується місячна температура в межах середніх багаторічних значень.

Так, українські синоптики прогнозують у жовтні температуру + 6...12°С, в горах- + 6...7°С. абсолютний максимум температури складе + 25...35°С, у гірських районах- + 18...24°С. Абсолютний мінімум – -5...16°С, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -18...23°С, на півдні Криму-0...-2°С морозу.

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