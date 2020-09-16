Уже продолжительное время в сети обсуждается новый роман актера Брэда Питта и модели Николь Потуральски

Разница в возрасте почти в 30 лет, кажется, не смущает пару и она отлично проводит время, передает Politeka.net. Так, недавно стало известно, что Брэд и Николь отправились вместе во французское поместье, где ранее актер поженился на Джоли.

В СМИ стали судачить, мол, Энджи пришла в бешенство, узнав кого бывший муж привел в особняк. Модель решила не молчать и в своем посте в Инстаграм написала, что думает о ненависти.

"Счастливые люди не ненавидят 🧡🧡🧡", - написала Николь.

Почти за сутки пост собрал около 14 тысяч лайков и много комментариев. В частности один из пользователей сети написал следующее:

"Если так, то почему ты и Брэд ненавидите Анджелину? Практикуй то, что ты проповедуешь, девочка".

В ответ же Потуральски написала, что она никого не ненавидит, тем самым сказав, что не испытывает к ней, к Джоли, такого чувства.

Стоит отметить, что источники различных зарубежных изданий утверждают - Джоли очень недовольна поведением Питта, который без стеснения демонстрирует свою жизнь. Однако не волнуется по этому поводу и живет так, как считает нужным.

Напомним, Брэду Питту почти девять месяцев виртуозно удавалось скрывать отношения с 27-летней моделью.

Сейчас актер решил сделать из своей любовницы новую звезду Голливуда и уже подыскивает ей роли в кино. От Николь требуется только упорство в развитии актерских навыков.

Напомним также, что Николь Потуральски сидела на зеленой лужайке в свободной позе, опираясь коленями об землю.

На лице Николь – широкая счастливая улыбка, что наводит на мысль о том, что с личной жизнью у девушки все в порядке.

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