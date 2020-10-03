Известная украинская певица, участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха наслаждается отдыхом в солнечном Кемере в Турции

Звезда радостно делится с подписчиками фотографиями, показывая, как проводит время у моря, передает Politeka.net. При этом она заряжает своим позитивом всех вокруг.

Так, Виктория опубликовала пару снимков, сделанных у водной горки, на которых она радуется, как ребенок. Красотка потрясает своей фирменной улыбкой, а также идеальной фигурой в желтом бикини, демонстрируя ровный и красивый загар.

В подписи к кадрам она рассказала о том, почему не стоит скрывать свои эмоции.

«Люди, которые показывают свои чувства❤️ или эмоции — 😃😭🤯 совсем не слабые, глупые и наивные. Они настолько сильны✊🏻, что не❌нуждаются в маске 🎭и не зависят от оценок окружающих, они наслаждаются жизнью!🏄🏻‍♀️🐠🐟🤸🏻‍♀️🪀», – говорится в тексте.

Всего за час публикация собрала свыше тысячи лайков, а поклонники не удержались от комплиментов.

«❤️❤️❤️❤️ Ты Чудо!!!!», «Отличная фигура!», «Какая стройняшка👍», «Красотка)))❤️❤️❤️❤️🔥», – пишут они под фото.

Ранее мы рассказывали о том, что Виктория поделилась снимком, на котором позировала в голубом платье и без белья. Смеюха соблазнительно спустила бретельку наряда, делая снимок чувственным и соблазнительным. Волосы у Виктории были распущены, а сама певица смотрела прямо в объектив камеры, позируя на фоне бесконечного моря.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.