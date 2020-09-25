34-летняя украинская певица Виктория Смеюха из "НеАнгелов" вызвала ажиотаж откровенными кадрами из собственной ванны

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео, в котором показала, как нежится в пенке (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Причем артистка реклаксировала не сама: компанию ей составил домашний любимец, собачка по кличке Джесси.

"Вот, собственно, я и помылась, - говорит в кадре Вика, нахваливая питомца, - У тебя самый лучший хвост на свете, таких хвостов ни у кого нет, фиолетовых... Это самая невероятная праздничная собака на все белом свете! Еще и облизывает, как мужчина". После этого звезда смущенно взглянула в камеру.

"P.S: У кого есть собака или кот, тот поймет 😇", - подписала кадры Смеюха.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Голая правда от Виктории 😳"

"Утро, должно быть вот таким добрым и прекрасным, как это!!!😍🙌"

"Бо цэ всэ шок-контент мала 😂❤️"

"Тот случай когда завидуешь собачке😂)"

"Вот это собачки повезло😂👍"

"Ох, Вика, озорница!!! 😜Пенная ванна, класс!!! Я ещё люблю зажечь свечи, включить спокойную музыку... 🤗 Релакс"

"Собака-целовака)))🤣"

"Ничего не показала. 😭 Плохо гореть такие дрова будут. 😜"

Ранее мы сообщали, Виктория впечатлила фото красном топе. Певица позировала в клумбе, присев на корточки рядом с цветами.

"Ты глянь, какая Цаца 🤣😂👍🤙", "Обворожительная красотка. ❤️", "Как хочется вас увидеть и сделать с вами фотку 😭🤤😔😍", "Очень-очень-очень красивая. Красный к лицу❤️❤️❤️❤️", - отреагировали пользователи.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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