Фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников откровенным пляжным образом

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.

На своей странице в Instagram она показала удивительные пляжные снимки.

Фитнес-модель в очередной раз продемонстрировала соблазнительную фигуру с пышными бедрами и точенным прессом, а заодно и яркий розовый купальник, который удачно подчеркнул ее безупречные формы.

Чери позирует в бикини на завязках и спасательном жилете. На ее шее красуется золотой кулончик в форме солнца. На лице легкий макияж с акцентом на сияющую кожу и вместо укладки - влажные растрепанными волосами - вероятно, она только что вышла из воды и решила понежиться на солнышке.

Девушка позирует на пляже, приняв весьма соблазнительные позы и явно радуется наступлению долгожданной горячей поры. Кроме того, на одном из видео, которые были опубликованы в Stories она веселится на пляже весело кружась на месте.

К сожалению, такие атмосферные фото не смогут прокомментировать ее поклонники. Ведь кадры модель засветила в своем Stories.

Но мы не оставим красотку без комплиментов, ведь невозможно удержаться и не восхититься ее цветущим видом: "Сочная, как ягодка", "Отменное тело богини", "Милая русалка".

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру.

Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье.