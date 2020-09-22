Американская фитнес-модель Ана Чери покорила прессом во время отдыха на солнечном фото

Ана каждый день показывает, как занимается дома, готовит полезные сладости и проводит время на пляже в самых разных бикини. Поскольку модель владеет собственным брендом модной одежды для спорта и пляжа, она не надевает один и тот же образ дважды.

На представленном кадре в Инстаграм модели также удалось покорить видом – девушка снова надела один из популярных ярких бикини желтого оттенка и подчеркнула тем самым свой «стальной» пресс.

Во время отдыха у бассейна, девушка ярко улыбалась и с удовольствием позировала перед объективом. Под снимком же Ана заговорила о внутренней энергии и гармонии, а также о тренировках для получения идеального тела:

«Выберите доброту, которая нужна нашему миру 💙 Если ты застрял внутри, как я, я хочу, чтобы ты тренировался со мной! Настройтесь на мою тренировку, посмотрите мои видео с занятиями для всего тела, если вы хотите увеличить интенсивность, вы можете добавить гантели 💪🏼🙌🏼».

Вот как реагируют фанаты:

«Вы такие соблазнительные», «Bella, bella, bella», «Милый малыш, просто волшебница», «Спасибо за мотивацию», «Ты просто милашка», «Моя дорогая, я люблю твое красивое тело», «Боже этот костюм», «Самая красивая девушка», «Просто идеальная крошка🙌🙌», «Ты принимаешь прибавку в весе, мне это нравится !!!!», «Ты мне нравишься, сочная ,как ягода», «идеальная малышка веселится».

Ранее мы также писали, что спортсменка обладает пышными формами и эффектной внешностью. Так как модель склонна к полноте, она держит себя «в узде» - правильно питается, рассказывает о рецептах сладостей без сахара и глютена, делится упражнениями для правильных тренировок на все группы мышц.

При этом красотка также выпустила собственную коллекцию спортивной одежды и начала все чаще показывать, как отдыхает дома или на пляже. Ане удается всегда выглядеть превосходно. На доном из фото девушка показала, как резвилась в воде, наслаждалась теплом и заодно прорекламировала трендовый купальник с принтом на лифчике.

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