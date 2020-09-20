Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как проводила время на пляже в стильном нюдовом бикини

Спортсменка обладает пышными формами и эффектной внешностью. Так как модель склонна к полноте, она держит себя «в узде» - правильно питается, рассказывает о рецептах сладостей без сахара и глютена, делится упражнениями для правильных тренировок на все группы мышц.

При этом красотка также выпустила собственную коллекцию спортивной одежды и начала все чаще показывать, как отдыхает дома или на пляже. Ане удается всегда выглядеть превосходно. На доном из фото девушка показала, как резвилась в воде, наслаждалась теплом и заодно прорекламировала трендовый купальник с принтом на лифчике.

Фанаты не смогли пройти мимо жаркого кадра с Чери:

«Милая девушка», «Детка, так и просится на комплименты», «невозможно не влюбиться, отменное тело богини😍», «боже мой, продолжаете», «Hermosa👅🍩», «Красивые изгибы😍😍😍😍😍», «Ты класс хочу такую! 🔥👏🔥😍», «Красивое бикини», «Раскройте секрет трусиков», «Мамасита hermosa divina❤️❤️❤», «Мой маленький теплый и гостеприимный разгибатель ног», «очень красивая женщина, отличное тело и великолепная в бикини 👙🔥🔥🔥🔥».

Ранее мы также писали, что девушка также показывает себя с выгодных ракурсов в самых разных бикини. Она примеряет закрытые монокини, мини-шорты с дайвинг ткани и даже купальники из сеточки. Ана изредка рекламирует одежду модных брендов, ведь чаще всего она акцентирует внимание на собственном дизайне спортивных костюмов.

Одно из фото, на котором Ана с цветком на голове и в черном монокини с вырезами блистает загорелым телом, стало весьма обсуждаемым в сети. Вот что пишут фанаты:

«🥀Какая красота в этих плавках ок», «💜💜💜 💣 бомбы прочь 💦», «Такой цветочек, пощекотала нервы», «Королева джунглей 💚💚💚», «Как мог фотограф оставаться таким сдержанным. Вот почему я не кинооператор», «Ты милашка ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️».

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